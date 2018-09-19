В Пензе станет больше платных парковок

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19 сентября 2018, 19:09Общество
Платных автомобильных парковок в Пензе станет еще больше. Городские власти намерены с их помощью разгрузить улицы областного центра от хаотично припаркованных машин, а также обеспечить поступление в бюджет дополнительных средств. Рентабельность создания платных парковок обсудили на заседании комиссии Гордумы по градорегулированию, землепользованию и собственности.
В утренние часы платная парковка на улице Пушкина пустует. Из 62-х мест в лучшем случае заняты около десяти, и это, как правило, служебные автомобили. Владельцы личных транспортных средств предпочитают оставлять машины на проезжей части или близлежащих открытых парковках.
Парковку на улице Пушкина открыли месяц назад в рамках программы «Городские платные парковки». Сейчас ее максимальная наполняемость - около 20%. Городские власти надеются, что она повторит судьбу парковки, расположенной на улице Лермонтова возле областной больницы. В первое время она также не пользовалась популярностью, но спустя время стала приносить прибыль. Однако и здесь водители довольны не всеми условиями.
За час стоянки автомобиля на парковке водитель должен заплатить 20 рублей. Как отмечают представители городской власти, цена может измениться в меньшую сторону - в зависимости от продолжительности пребывания автомобиля на парковке.
«Этот вопрос прорабатывается. Возможно, стоит ввести что-то типа абонентской платы за долгосрочную стоянку», - сказал начальник управления ЖКХ Пензы Вадим Муравлев.
В ближайшее время на территории города появятся новые платные парковки. Их планируют оборудовать на площади Ленина, возле онкологического диспансера, а также на пересечении улиц Гагарина и Леонова.
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