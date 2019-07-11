В Пензе стало известно, кто получит гранты на реализацию социальных проектов

В Пензе подвели итоги конкурса социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления и поддержку инициатив жителей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на конкурс поступило 67 заявок. По итогам определилось 45 победителей.

«Грантовая поддержка является значимым инструментом развития самоорганизации граждан. За последние четыре года мы участвовали в финансировании порядка ста социально значимых проектов. В этих целях выделили 32 миллиона рублей из городского бюджета, еще 28 млн рублей были привлечены за счет собственных средств участников конкурса. В этом году на гранты заложено 20 млн рублей», - рассказал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Заявки принимали с 8 мая по 6 июня. На получение гранта могли претендовать территориальные общественные самоуправления, некоммерческие организации, в том числе - ТСЖ, ЖСК, ассоциации, автономные некоммерческие организации и фонды города. Конкурс проводился по трем номинациям – «Живем комфортно», «Дружно, весело, спортивно» и «Город – это люди».

В бюджете города на этот год на предоставление грантов заложено 18 млн рублей. Комиссией были рассмотрены проекты, выставлены баллы каждому участнику в соответствии с критериями конкурсного отбора.

Полный список победителей конкурса можно посмотреть, перейдя по ссылке, пишет ИА «Пенза-Пресс».