В Пензе стали известны фамилии кандидатов в Гордуму от «Единой России»

Стали известны фамилии кандидатов от партии «Единая Россия», которые примут участие в выборах в Пензенскую городскую Думу. Список огласили на 28-й конференции регионального отделения партии.

Кандидаты от «Единой России» - это победители предварительного голосования партии, которое состоялось 26 мая. Этому дню предшествовала большая, серьезная работа.

«Эта работа была открытой, доступной, никаких ограничений по кандидатам не было. Каждый по собственному желанию принимал участие во внутрипартийном голосовании, и избиратели определили самых достойных», - сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Кандидатами стали свыше 150 человек. Предварительный этап пройден, а это совместные акции, 48 раундов дебатов и свыше 250 личных обращений избирателей, по которым уже ведется работа.

«Людям важно видеть, что уже сделано для каждого человека. Для этого стартовали национальные проекты, для реализации которых выделено 31,5 миллиард до 2024 года», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Активное участие в предварительном голосовании приняли кандидаты в возрасте до 35 лет, которые делают только первые шаги в политику. Привлечь молодежь удалось за счет кадрового партийного проекта «ПолитСтартап». Лично вникать в проблемы населения намерены и представительницы прекрасного пола.

«Я многодетная мама. Мне не все равно, что происходит, важно, где будут жить мои четверо детей. Старшие учатся в Пензе и не планируют отсюда никуда уезжать. И как у предпринимателя, у меня тоже есть видение неких проблем, которые существуют в регионе и в России в целом», - сказала генеральный директор предприятия Ольга Изранова.

В числе кандидатов - представители малого и среднего бизнеса, руководители крупных предприятий, спортивных и общественных организаций. Так, в ходе конференции была поддержана инициатива члена Общественной палаты России Марии Львовой-Беловой по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей Иркутской области.

«Хочется, чтобы региональное отделение партии «Единая Россия» выступило с инициативой создания масштабной акции по сбору благотворительной помощи для пострадавших в наводнении в Иркутске. Призываю на деле доказать, что мы - народная партия», - призвала она.

Вместе с выдвижением партийного списка из 27 кандидатов и 25 кандидатов по одномандатным округам, дан старт избирательной кампании по выборам депутатов в пензенскую Гордуму. Уже в сентябре горожанам предстоит решить, кто будет отстаивать их интересы.