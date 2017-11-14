14 ноября 2017, 17:59Культура В Пензе стала известна программа кинофестиваля «Мужская роль» В Пензе обнародовали программу открытого российского кинофестиваля «Мужская роль» (18+) имени Ивана Мозжухина, который пройдет с 1 по 3 декабря.

Об этом сообщают в официальной группе «Кинофестиваль Мужская роль, Пенза» соцсети «ВКонтакте».

В программу основного показа вошли лучшие новые российские фильмы: «Аритмия» (18+) (режиссер Борис Хлебников), «Жили-были» (12+) (режиссер Эдуард Парри), «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (16+) (режиссер Александр Хант), «Монах и бес» (12+) (режиссер Николай Досталь), «После тебя» (16+) (режиссер Анна Матисон), «Турецкое седло» (18+) (режиссер Юсуп Разыков).

В них заняты такие известные актеры, как Сергей Безруков, Александр Яценко, Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Роман Мадянов, Валерий Маслов и Тимофей Трибунцев.

В рамках кинофестиваля состоится вечер, посвященный народному артисту СССР, уроженцу Пензенской области Борису Тенину.

Состоятся показы фильмов, посвященные памяти актеров Дмитрия Марьянова (фильм «Игра в правду» (18+), режиссер Виктор Шамиров) и Егора Клинаева (трилогия «Частное пионерское»(6+), режиссер Александр Карпиловский).

Поклонникам неигрового кино представят фильмы «Форсаж. Возвращение» (12+) (режиссер Наталья Гугуева), «Последний парад «Беззаветного» (16+) (режиссер Татьяна Скабард), «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» (18+) (режиссер Евгения Тирдатова).

Основными местами показа станут киноконцертный зал «Пенза», кинотеатр «Высшая лига» и литературный музей.

Вход - свободный, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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