В Пензе стала известна дата августовского педагогического форума

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24 июля 2018, 11:02Образование
Областной августовский педагогический форум «Современное образование: через технологии к результатам» (18+) пройдет в Пензе 23-24 августа.
Как сообщает пресс-служба регионального минобра, 23 числа на базе школы в Засечном будут работать 10 дискуссионных площадок. Педагоги обсудят стратегии профессионального образования, возможности и результаты дополнительного образования, актуальные вопросы воспитания, финансовую грамотность в школе и др. Кроме того, учителя-победителя и призеры конкурсов профессионального мастерства проведут для коллег мастер-классы.
24 августа в киноконцертном зале «Пенза» пройдет пленарное заседание, на котором подведут итоги деятельности системы образования в 2017/2018 учебном году и поставят задачи на 2018/2019 учебный год.
«Запланирована церемония награждение лучших педагогических работников и образовательных организаций Пензенской области. Почетными гостями мероприятия станут губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, представители областного Законодательного Собрания, министерств и ведомств региона», - отметили в пресс-службе минобра.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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