В Пензе стадион «Труд» передают в областную собственность

На планерке в правительстве Пензенской области 29 октября губернатор Иван Белозерцев призвал строить новые спортивные объекты и реконструировать уже имеющиеся.

«Есть районы и города, в которых нужны спортобъекты, Кузнецк, например. Надо посмотреть, какие действуют условия софинансирования и какие объекты нам нужны», - поручил он членам кабмина.

Также Иван Белозерцев поднял вопрос реконструкции стадиона «Труд» в Пензе. При объезде города он побывал на объекте, который принадлежит ПГУ, и принял решение реконструировать его. Но сперва стадион нужно предать в областную собственность. Он спросил у представителей минспорта, как решается этот вопрос.

Первый заместитель министра Владимир Жучков сказал, что прошла инвентаризация всех объектов, потому что конкретно «стадиона «Труд» нет - есть комплекс зданий.

«Бумаги не гоняйте. Если надо забрать с другими зданиями, давайте забирать с ними», - подчеркнул губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».