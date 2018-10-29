В Пензе стадион «Труд» передают в областную собственность

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29 октября 2018, 11:33Общество
На планерке в правительстве Пензенской области 29 октября губернатор Иван Белозерцев призвал строить новые спортивные объекты и реконструировать уже имеющиеся.
«Есть районы и города, в которых нужны спортобъекты, Кузнецк, например. Надо посмотреть, какие действуют условия софинансирования и какие объекты нам нужны», - поручил он членам кабмина.
Также Иван Белозерцев поднял вопрос реконструкции стадиона «Труд» в Пензе. При объезде города он побывал на объекте, который принадлежит ПГУ, и принял решение реконструировать его. Но сперва стадион нужно предать в областную собственность. Он спросил у представителей минспорта, как решается этот вопрос.
Первый заместитель министра Владимир Жучков сказал, что прошла инвентаризация всех объектов, потому что конкретно «стадиона «Труд» нет - есть комплекс зданий.
«Бумаги не гоняйте. Если надо забрать с другими зданиями, давайте забирать с ними», - подчеркнул губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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