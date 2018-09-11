В Пензе ссора двух коллег закончилась смертью

Следствие установило, что 2 сентября двое коллег пошли после работы в кафе, там они выпили. Вернувшись домой, они поссорились из-за того, что приятель начал жаловаться на зарплату и условия труда. Конфликт перерос в драку, мужчина ударил недовольного, а затем начал душить.

Потом злоумышленник вытащил приятеля на улицу, думая, что там он придет в себя. Однако тот уже умер, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

54-летнего мужчину задержали, ему предъявили обвинение в убийстве. Выяснилось, что он приехал в Пензу на заработки весной из Узбекистана. Работал вместе с погибшим на одной из строек города.

В настоящее время расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».