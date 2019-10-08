В Пензе ссора друзей из-за женщины завершилась смертельной дракой

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08 октября 2019, 09:32Криминал
В Пензе от полученных травм после драки скончался 44-летний мужчина. Следователи возбудили уголовное дело.
Установлено, что вечером 25 сентября в квартире на улице Аустрина распивала компания. Двое мужчин поссорились из-за подруги одного из них, конфликт перерос в драку. Пензенец жестоко избил оппонента, через какое-то время от полученных травм он умер.
39-летнего жителя Пензы задержали, в настоящее время он заключен под стражу, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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