08 октября 2019, 09:32Криминал

В Пензе ссора друзей из-за женщины завершилась смертельной дракой

В Пензе от полученных травм после драки скончался 44-летний мужчина. Следователи возбудили уголовное дело.

Установлено, что вечером 25 сентября в квартире на улице Аустрина распивала компания. Двое мужчин поссорились из-за подруги одного из них, конфликт перерос в драку. Пензенец жестоко избил оппонента, через какое-то время от полученных травм он умер.

39-летнего жителя Пензы задержали, в настоящее время он заключен под стражу, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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