В Пензе среди сотрудников ПДН прошел конкурс профмастерства

В Пензе состоялся второй этап конкурса среди сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Эта часть соревнований особенно важна тем, что на ней отбираются участники для общероссийского конкурса.

В Пензу приехали те, кто считается лучшим на местах, от Никольского ОМВД - Лариса Куприянова.

«Инспекторы ПДН работают непосредственно с несовершеннолетними нарушителями. Своим примером мы стараемся им показать, что необходимо посещать спортивные клубы, секции и кружки», - сказала она.

Участникам конкурса предстояло показать, кто и насколько дружен с тренажерами и оружием. В программе соревнований были физическая, огневая, тактико-криминалистическая и даже медицинская подготовка. Одним из первых практических упражнений стала стрельба в тире по неподвижной цели, на меткость и скорость. На рубеже выстраивались группой по пять человек.

Дополнительные очки можно было заработать на смежном участке по сбору и разбору пистолета.

«Знания и умения, которые продемонстрировали сотрудники, конечно нужны им в повседневной деятельности, чтобы успешно выполнять поставленные перед ними задачи», - отметил начальник отдела УМВД России по Пензенской области Михаил Янгулов.

В конкурсе профессионального мастерства участвовали инспекторы по делам несовершеннолетних, а также сотрудники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. По итогам, первое место занял именно его представитель. Кстати, в подобных конкурсах он участвовал и ранее, но по другой специальности.

«На тот момент я занимал должность психолога и принимал участие в конкурсе среди них, также заняв первое место, но поехать на Россию не удалось, так как Пензенская область не принимала участие, надеюсь, что в этот раз получится», - рассказал воспитатель ЦВС для несовершеннолетних правонарушителей Алексей Бурмистров.

В настоящий момент точно известно, что Пенза будет участвовать в общероссийском конкурсе. Он пройдет этой весной в Воронеже (18+).