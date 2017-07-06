В Пензе спустя 14 лет вынесли приговор насильнику и убийце

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06 июля 2017, 12:39Криминал
38-летнего уроженца Ташкента приговорили к 19 годам за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и умышленное убийство.
Напомним, в ночь с 19 на 20 октября 2002 года в районе улиц Фрунзе и Шмидта он изнасиловал, а потом убил 22-летнюю пензячку, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Преступления долгое время оставались нераскрытыми. С места происшествия изъяли образцы биологического материала преступника и поставили на учет для возможного выявления генетического совпадения», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
В 2014 году мужчину осудили в городе Воронеже и приговорили к четырем годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней девушки. По результатам проверки заключенных установили совпадение его генетического профиля с генетическим профилем следа с места преступления в Пензе в 2002 году.
Мужчина в преступлениях не признался, однако его вину доказали в полном объеме.
К моменту рассмотрения дела сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности истекли.
Судом мужчине за совершение убийства в Пензе и изнасилование в Воронеже назначили 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год после отбытия основного наказания, сообщают в ведомстве.
Отец погибшей девушки не захотел воспользоваться своим правом заявить гражданский иск, но попросил суд о назначении преступнику максимально строгого наказания. Приговор в законную силу не вступил.
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