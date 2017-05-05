05 мая 2017, 13:39Криминал В Пензе спустя 14 лет удалось установить личность насильника - СКР В Пензе следователи установили подозреваемого, который может быть причастен к изнасилованию, совершенному 14 лет назад на ул. Девятого января.

Как сообщает старший помощник руководителя регионального управления СКР Людмила Фомина, 20 октября 2002 года злоумышленник напал на 22-летнюю девушку. Он избил ее, изнасиловал, а затем задушил. После этого мужчина скрылся.

В ходе проверки эксперты изъяли биологические следы, по ним была проведена судебная молекулярно-генетическая экспертиза, которая позволила установить генотип лица, причастного к преступлению.

«Однако установить личность злоумышленника и, соответственно, раскрыть особо тяжкое преступление сразу не представилось возможным, поэтому производство по уголовному делу было приостановлено», - отметила Людмила Фомина.

В дальнейшем следователи организовали дополнительную проверку по региональным базам учета ДНК-следов и федеральной базе данных геномной информации.

«В январе 2017 года поступила информация об установлении тождественности генотипа лица, причастного к убийству девушки в 2002 году, и 38-летнего мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний за изнасилование, совершенное в Воронеже. После получения данной информации производство по уголовному делу было возобновлено», - добавила официальный представитель регионального СУ СК РФ.

Мужчина не стал отрицать свою причастность к данным преступлениям, дал подробные показания, но впоследствии от них отказался. Однако его вина подтверждается заключениями проведенных по уголовному делу судебных экспертиз, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, а также иными собранными по уголовному делу доказательствами, отмечает Фомина.

38-летний пензенец обвиняется в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, а также убийстве, совершенном с целью сокрытия другого преступления, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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