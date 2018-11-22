В Пензе спустя 10 лет возродили конкурс на лучшую студенческую семью

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22 ноября 2018, 18:11Культура
В Пензе определили лучшую студенческую семью года. Проведение городского фестиваля-конкурса решено возобновить спустя десять лет.
Пять молодых пар, которые состоят в браке от трех месяцев до двух лет представили Пензенский госуниверситет, филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева и аграрный университет. За вклад в сохранение и развитие семейных ценностей и традиций конкурсантов поблагодарил мэр Пензы Виктор Кувайцев.
«В городе существует традиция - помогать и поддерживать институт семьи, материнство, детей, это становится возможным благодаря различным программам, которые сопровождает губернатор. Из-за этого из года в год увеличивается количество семей, причем многодетных», - отметил мэр.
«Главное - участие, хорошее времяпрепровождение и полученные положительные эмоции. Готовились целую неделю, пели, танцевали, развивали физические способности», - рассказали участники студенческих семей Ольга и Алексей Васильевы.
Конкурсанты соревновались в конкурсе визиток «Муж и жена - студенческая семья», интеллектуальном марафоне и в показе миниатюр «Спортивный стиль - круглый год». Семьи наградили дипломами и ценными призами.
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