В Пензе специалисты закончили диагностику старовозрастных деревьев

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02 июля 2017, 15:15Общество
Специалисты центра древесных экспертиз Москвы, прибывшие для обследования старовозрастных деревьев, закончили свою работу в Пензе.
За несколько дней они успели провести диагностику трех деревьев: ели в Ахунском дендрарии, черешчатого дуба на территории психиатрической больницы имени Евграфова, а также вяза гладкого, который растет в музее усадьбе "Тарханы".
«Можно сказать, что все деревья в хорошем состоянии. Небольшие проблемы, конечно, как всегда есть. То есть, у кого- то есть сухобочины, у кого-то есть сухие ветви, которые можно всего-навсего обрезать, и дерево будет нормальным. И у всех деревьев есть уплотнения почвы, но, в принципе, с этим тоже можно справиться», - рассказал ведущий эксперт Центра древесных экспертиз города Москвы Алексей Анциферов.
Все деревья занесены в национальный реестр старовозрастных деревьев России. После того, как специалисты вернуться в Москву, они намерены провести лабораторные исследования годичных колец. Через несколько недель по каждому из насаждений будет подготовлен подробный отчет. В него, в частности, войдут рекомендации по оздоровлению деревьев-долгожителей.
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