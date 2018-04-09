В Пензе специалисты устанавливают причины пожара на улице Володарского

В центре города в трехэтажном кирпичном здании горела кровля и верхний этаж. За считанные минуты огонь распространился на площади около 300 квадратных метров.

«Были хлопки, подумал, что фейерверк пускают, а потом смотрю дым пошел, народ собрался, ну и я вышел. Не знаю как, но сам он загореться никак не мог. Кроме бомжей никого там не видел», - рассказал житель Пензы Борис Гусев.

«Горели верхние этажи и крыша. Такие дома нужно сразу убирать после расселения. Здесь вообще, для молодежи - раздолье», - отметила жительница Пензы Ольга Назарова.

Для размещения техники, сотрудникам ДПС пришлось временно перекрыть движение на улице. Огонь тушили 17 спасателей. В ликвидации пожара были задействованы пять спецмашин. Очевидцев опрашивали полицейские, на место происшествия также прибыли сотрудники ресурсоснабжающих организаций.

По информации из регионального управления МЧС России, при пожаре никто не пострадал. Дом не эксплуатировался на протяжении двух лет. Во время возгорания внутри никого не было.



«Обращаем внимание жителей города и области, если рядом с вами находятся такие дома, проявлять к ним повышенную бдительность», - сказала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Сейчас специалисты устанавливают точные причины пожара. К слову, только с начала 2018 года в регионе сгорело 17 бесхозных и расселенных строений.