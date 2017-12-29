В Пензе спасли провалившегося под лед мужчину

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29 декабря 2017, 11:04Происшествия
Росгвардейцы достали из воды мужчину, который упал под лед. Спасать пензенца помогали случайно оказавшиеся рядом люди.
По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, 30-летний мужчина провалился под лед в районе Барковки. Отряд патрулирования обнаружил его в 15 метрах от берега, самостоятельно выбраться пострадавший не мог.
Проезжавшие мимо на машине пензенцы предоставили росгвардейцам раскладную лестницу. Обессилевшего мужчину достали из воды, стражи порядка оказали ему первую помощь до приезда «скорой».
По данным ведомства, помогли тонущему человеку старший сержант Александр Веденяпин, сержант Алексей Борисов и младший сержант Максим Хинев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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