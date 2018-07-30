В Пензе спасли двух утопающих

В минувшие выходные в Пензенской области утонули три человека. С начала года летальных случаев уже 24, среди погибших - один ребенок. Инспекторы МЧС ежедневно устраивают рейды по городским пляжам. В первую очередь, чтобы предупредить о том, что купаться в водоемах Пензы официально запрещено. Вода не соответствует санитарным нормам, а дно не прошло обследование.

О том, что вода у городской больницы №6 не соответствует санитарным нормам, а дно не обследовано, информируют стенды у входа на пляж. Однако, не надеясь на печатное слово, инспекторам пришлось использовать громкоговоритель. В жару отдыхающих так много, что подойти к каждому просто невозможно. Особое внимание детям. Практически на каждом популярном пляже в жару можно отыскать школьников, которые пришли без взрослых. Причем родители не всегда в курсе такого времяпрепровождения.

Это означает, что следить за ребенком, когда он в воде, увидеть, что он тонет и гарантированно помочь будет некому. О случае, когда бдительность оказалась решающим фактором, отдыхающие вспомнили без труда. Буквально днем ранее на пляже возле городской больницы №6 отдыхала компания.

«Девушка была сильно пьяна, парень - не очень. Оба поплыли, он ее на спине катал на середине речки. Она начала его топить, может плавать не умеет или устала держаться на воде, он пошел на дно. Мы увидели, стали кричать. Услышали взрослые парни, ну и впятером вытащили их на берег», - рассказала жительница Пензы Ирина Сладкова.

Инспекторы ГИМС отмечают, что несмотря на описанный случай, спасатели там все же дежурят.

«На территории Пензы на водоемах нет пляжей, так как вода не соответствует нормам, но администрацией города решено создать посты в районе ГПЗ-24 и городской больницы №6, на которых постоянно дежурят профессиональные спасатели», - сказал заместитель отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Но узнать у дежурного спасателя, почему вместо него утопающим оказывали помощь непрофессионалы, журналисты телеканала «Экспресс» не смогли. Увидев инспекторов МЧС и съемочную группу, он ушел в плавание. А между тем статистика неумолима. Только за прошедшие выходные в Пензенской области утонули три человека. С начала 2018 года - 24 человека, в том числе - один ребенок.