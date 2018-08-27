В Пензе спасатели вытащили из водоема труп

25 августа в 17.45 полицейские обратились за помощью к спасателям. В водоеме в районе поселка Победа нашли труп женщины, и нужно его достать из воды, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Тело погибшей извлекли из водоема и передали полицейским. Причины случившегося выясняются.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».