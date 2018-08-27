В Пензе спасатели вытащили из водоема труп

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27 августа 2018, 17:06Происшествия
В поселке Победа, который расположен на территории города Пенза, утонула женщина.
25 августа в 17.45 полицейские обратились за помощью к спасателям. В водоеме в районе поселка Победа нашли труп женщины, и нужно его достать из воды, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.
Тело погибшей извлекли из водоема и передали полицейским. Причины случившегося выясняются.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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