27 августа 2018, 17:06Происшествия

В Пензе спасатели вытащили из водоема труп

В поселке Победа, который расположен на территории города Пенза, утонула женщина.

25 августа в 17.45 полицейские обратились за помощью к спасателям. В водоеме в районе поселка Победа нашли труп женщины, и нужно его достать из воды, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Тело погибшей извлекли из водоема и передали полицейским. Причины случившегося выясняются.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/08/27/14560853

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