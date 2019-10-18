В Пензе спасатели провели профилактический рейд по пожарной безопасности

В Пензе прошла сезонная акция «Отопление». Ее цель - привлечь внимание людей к пожарам в домах и квартирах. Сотрудники отдела надзорной деятельности регионального управления МЧС совместно с представителями администрации Первомайского района и сотрудниками социальной защиты посетили многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями здоровья и проживающих в ветхом аварийном жилье.

Сотрудники МЧС проверили техническое состояние газового и электрооборудования, печного отопления, провели противопожарные инструктажи и установили автономные дымовые пожарные извещатели, а в завершении раздали информационные памятки.

«За девять месяцев 2019 года на территории области произошло 3108 пожаров, в огне погиб 71 человек, травмировано 54. 75% возгораний произошло в жилом секторе, в связи с чем организуются профилактические рейды», - прокомментировал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Владимир Столяров.

На этом работа не заканчивается. Профилактические рейды по пожарной безопасности в жилых домах будут проводить и дальше.