В Пензе спасатели помогли запертой в квартире женщине

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 января 2017, 14:01Общество
В Пензе на проспекте Строителей местная жительница не открывала дверь своим опекунам.
Об этом в пресс-службу регионального ЖКХ и ГЗН сообщила сестра запертой горожанки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
На место происшествия незамедлительно приехали полицейские и спасатели. Специалисты вскрыли дверь с помощью специального инструмента.
«Женщина нуждалась в медицинской помощи и была передана бригаде «скорой» для госпитализации», - сообщили в пресс-службе управления.
26 января 2017, 20:02В Пензе прошел кавер-фестиваль песен Высоцкого
26 января 2017, 19:52Пензенцев предостерегают от торговцев-мошенников
26 января 2017, 18:51В Евлашево по программе переселения получили жилье еще 8 семей
26 января 2017, 18:43Пензенские школьники соревновались в игре «Что? Где? Когда?»
26 января 2017, 18:36В Пензе прошло торжество в честь 90-летия ДОСААФ
26 января 2017, 17:53Пензенская область – в числе лучших в РФ по приросту молочной продукции
26 января 2017, 17:34Помощь окулистов для пензенцев станет доступнее
26 января 2017, 17:06В Сердобске в ДТП пострадал ребенок