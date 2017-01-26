26 января 2017, 14:01Общество В Пензе спасатели помогли запертой в квартире женщине В Пензе на проспекте Строителей местная жительница не открывала дверь своим опекунам.

Об этом в пресс-службу регионального ЖКХ и ГЗН сообщила сестра запертой горожанки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

На место происшествия незамедлительно приехали полицейские и спасатели. Специалисты вскрыли дверь с помощью специального инструмента.

«Женщина нуждалась в медицинской помощи и была передана бригаде «скорой» для госпитализации», - сообщили в пресс-службе управления.

Общество

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Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/files/zhkh_pnzreg_ru/spasateli/gospit.jpg