В Пензе спасатели помогли матери двух малышей

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21 сентября 2018, 15:37Происшествия
В Пензе двое маленьких детей оказались заперты одни в квартире.
Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного 20 сентября в 10.55. Женщина, которая живет на улице Кл. Цеткин, рассказала, что ненадолго вышла из квартиры, в это время входная дверь случайно закрылась. Внутри помещения остались ее маленькие дети, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.
Самостоятельно открыть дверь пензячка не смогла и вызвала спасателей. Они оперативно прибыли на место и обеспечили матери доступ к детям. Малыши за время своего заточения не пострадали, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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