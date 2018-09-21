В Пензе спасатели помогли матери двух малышей

Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного 20 сентября в 10.55. Женщина, которая живет на улице Кл. Цеткин, рассказала, что ненадолго вышла из квартиры, в это время входная дверь случайно закрылась. Внутри помещения остались ее маленькие дети, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Самостоятельно открыть дверь пензячка не смогла и вызвала спасателей. Они оперативно прибыли на место и обеспечили матери доступ к детям. Малыши за время своего заточения не пострадали, пишет ИА «Пенза-Пресс».