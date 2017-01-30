30 января 2017, 18:36Общество В Пензе спасатели планируют разобрать завалы на ТЭЦ к концу недели В Пензе полсотни спасателей совместно с сотрудниками ТЭЦ-1 продолжают ликвидировать последствия аварии. Четыре бригады по 12 человек работают круглосуточно, меняясь каждые шесть часов.

Днем газорезчики срезают металлические конструкции, а ночью спасатели разбирают завалы.

Напомним, ЧП на ТЭЦ привело к обрушению кровли на площади около 500 квадратных метров. Осложняют работу спасателей установившиеся в регионе морозы. Завершить разбор завала специалисты планируют к концу недели.

«Когда происходит демонтаж, нельзя его делать сразу в двух точках, та как нарушается целостность конструкции, поэтому демонтируем по одной точке. Работы ведутся над одной турбиной, а остальные работают все в штатном режиме. И для того, чтобы они работали в штатном режиме, были сделаны, скажем так, временные шторы, которые препятствуют проникновению туда холода», - рассказал заместитель начальника "Пензенского пожарно-спасательного центра" Геннадий Кабанов.

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