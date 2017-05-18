В Пензе спасатели освободили ребенка, запертого в квартире

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18 мая 2017, 14:32Общество
Сотрудники поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ получили сообщение от женщины, проживающей в доме по улице Володарского в Пензе.
Ребенок случайно запер дверь и остался в квартире один. Ситуация осложнялась включенной газовой плитой, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Спасатели с помощью слесарного инструмента вскрыли входную дверь.
Как сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ребенок не пострадал.
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