18 мая 2017, 14:32Общество В Пензе спасатели освободили ребенка, запертого в квартире Сотрудники поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ получили сообщение от женщины, проживающей в доме по улице Володарского в Пензе.

Ребенок случайно запер дверь и остался в квартире один. Ситуация осложнялась включенной газовой плитой, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спасатели с помощью слесарного инструмента вскрыли входную дверь.

Как сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, ребенок не пострадал.

Общество

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Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/news/2017/05/18/12005145