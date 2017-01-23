В Пензе спасатели через форточку пришли на помощь

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23 января 2017, 17:31Общество
В Пензе на ул. Чкалова 84-летняя пенсионерка упала в квартире и не могла подняться.
Об этом в поисково-спасательную службу поступила информация от дочери женщины, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Спасатели, прибывшие на место, поднялись до второго этажа по лестнице, а затем через форточку приникли в квартиры
«Пожилая женщина лежала на полу. Спасатели подняли ее с пола и перенесли на кровать, открыли входную дверь изнутри», - пояснили в управлении ЖКХ и ГЗН.
Помощь специалистов «скорой» женщине не понадобилась.
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