23 января 2017, 17:31Общество В Пензе спасатели через форточку пришли на помощь В Пензе на ул. Чкалова 84-летняя пенсионерка упала в квартире и не могла подняться.

Об этом в поисково-спасательную службу поступила информация от дочери женщины, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Спасатели, прибывшие на место, поднялись до второго этажа по лестнице, а затем через форточку приникли в квартиры

«Пожилая женщина лежала на полу. Спасатели подняли ее с пола и перенесли на кровать, открыли входную дверь изнутри», - пояснили в управлении ЖКХ и ГЗН.

Помощь специалистов «скорой» женщине не понадобилась.

Общество

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Источник фотографии: http://zhkh.pnzreg.ru/files/zhkh_pnzreg_ru/spasateli/vskrytie_dveri_instrkment_k_23.jpg