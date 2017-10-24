24 октября 2017, 19:11Общество В Пензе из овощей и фруктов создают произведения искусства Превратить запасы из холодильника в украшение праздничного стола. Как создать павлина из дайкона и кота из тыквы знают студенты пензенского колледжа пищевой промышленности. На чемпионате по карвингу 17 человек создали настоящие арт-объекты из привычных овощей и фруктов.

Чеширский кот, павлин и филин. Чего только не увидишь на чемпионате по карвингу. Привычные овощи и фрукты участники покрывают сложными орнаментами и превращают в диковинные цветы. Андрей Маслов — чемпион 2016 года. Мастер признается, что такая работа не терпит суеты. Нужно очень постараться, чтобы за четыре часа создать шедевр из тыквы.

«Сначала нужно выбрать хороший материал. Потом уже по картинке смотрим, что нужно отрезать. Я уже второй год участвую, и мне нравится из тыквы больше всего вырезать», - рассказал он.

Один из самых капризных материалов — арбуз. Если он хоть немного перезрел, то рисунок моментально растечется. Обуздать ягоду может только опытный мастер. В арсенале у специалистов по карвингу - не один десяток инструментов. Самый главный помощник в этом деле — миниатюрный тайский нож.

«Сначала мы очищаем арбуз от кожи. Потом делаем круг и начинаем по этому кругу вырезать бутон. Дальше от бутона делаем большие лепестки. Наносим карбовку и дополнительно делаем несколько бутончиков, чтобы работа смотрелась более живо», - пояснил участник чемпионата Дании Чуйко.

Если специальных инструментов под рукой не оказалось, а создать украшение праздничного стола хочется, то можно использовать менее капризные овощи — лук, морковь, огурцы, редис. Небольшой острый нож поможет быстро вырезать простые формы. Останется только собрать из них интересную композицию.

«Мы делали павлина из дайкона — это вид редьки вытянутый. Шею и туловище мы делали отдельно. Хвост павлина сделан также из редьки, моркови и синего лука. По времени это занимает около часа», - поделилась участница чемпионата Дарья Пучкова.

Члены жюри оценивали скорость работы, сложность и художественный вкус автора. Лучший специалист по карвингу получит сладкий подарок и денежный приз. В 2017 году конкуренция велика, в конкурсе участвуют 17 человек.

Общество

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