В Пензе создан центр оказания услуг для бизнеса в «два окна»

Получение государственных услуг по принципу «одного окна» с каждым годом все больше пользуется спросом. Так, в 2015 году доступ к такой форме обслуживания получили не менее 90% граждан Пензенской области. В 2018 году этот показатель достиг почти 100%.

На сегодняшний день в Пензенской области созданы более 30 многофункциональных центров. В них за 2017 год оказано более одного миллиона услуг, что на 14% больше за аналогичный период 2016. За первое полугодие 2018 года пензенцам предоставлено более 600 тысяч услуг, из их числа свыше 1500 - в виде консультацией предпринимателям. Около 40 тысяч услуг и консультаций предоставлено гражданам в территориально обособленных структурных подразделениях сети МФЦ региона.

На сегодняшний день окна для бизнеса есть в каждом многофункциональном центре области. Также в областном центре создан центр оказания услуг для бизнеса в «два окна». В ближайшее время планируется расширение количества данных подразделений при финансовых учреждениях. Ко всему прочему, сократилось время обслуживания. Самые востребованные — регистрация предпринимателей и оформление документов в налоговом органе. В течение 2018 года планируется расширение перечня оказываемых услуг по сдаче налоговой декларации 3-НДФЛ, оформлению и выдаче заграничных паспортов нового образца с биометрическими данными.