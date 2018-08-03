В Пензе создан центр оказания услуг для бизнеса в «два окна»

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03 августа 2018, 19:49Общество
Пензенские многофункциональные центры продолжают успешно реализовывать федеральный проект плотного сотрудничества с бизнесом. Для этого в отделениях области открыты специальные окна, которые обслуживают исключительно индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Получение государственных услуг по принципу «одного окна» с каждым годом все больше пользуется спросом. Так, в 2015 году доступ к такой форме обслуживания получили не менее 90% граждан Пензенской области. В 2018 году этот показатель достиг почти 100%.
На сегодняшний день в Пензенской области созданы более 30 многофункциональных центров. В них за 2017 год оказано более одного миллиона услуг, что на 14% больше за аналогичный период 2016. За первое полугодие 2018 года пензенцам предоставлено более 600 тысяч услуг, из их числа свыше 1500 - в виде консультацией предпринимателям. Около 40 тысяч услуг и консультаций предоставлено гражданам в территориально обособленных структурных подразделениях сети МФЦ региона.
На сегодняшний день окна для бизнеса есть в каждом многофункциональном центре области. Также в областном центре создан центр оказания услуг для бизнеса в «два окна». В ближайшее время планируется расширение количества данных подразделений при финансовых учреждениях. Ко всему прочему, сократилось время обслуживания. Самые востребованные — регистрация предпринимателей и оформление документов в налоговом органе. В течение 2018 года планируется расширение перечня оказываемых услуг по сдаче налоговой декларации 3-НДФЛ, оформлению и выдаче заграничных паспортов нового образца с биометрическими данными.
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