16 ноября 2018, 17:37Общество

В Пензе создадут «школу психологов» для семей с недоношенными детьми

В минздраве Пензенской области 16 ноября обсудили вопросы лечения и реабилитации недоношенных детей.

В регионе ежегодно порядка 600 детей рождаются недоношенными. Таким считается ребенок, который родился ранее 37-38 недели беременности с весом менее 2,5 кг. Выхаживание малышей требует специфического, высокотехнологичного и интенсивного ухода, сообщает пресс-служба областного минздрава.

По итогам заседания участники приняли решение организовать на базе перинатального центра «школу психологов» для семей с недоношенными детьми, а на базе городской детской поликлиники - «школу дефектологов», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/120612/

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