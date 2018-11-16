В Пензе создадут «школу психологов» для семей с недоношенными детьми

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16 ноября 2018, 17:37Общество
В минздраве Пензенской области 16 ноября обсудили вопросы лечения и реабилитации недоношенных детей.
В регионе ежегодно порядка 600 детей рождаются недоношенными. Таким считается ребенок, который родился ранее 37-38 недели беременности с весом менее 2,5 кг. Выхаживание малышей требует специфического, высокотехнологичного и интенсивного ухода, сообщает пресс-служба областного минздрава.
По итогам заседания участники приняли решение организовать на базе перинатального центра «школу психологов» для семей с недоношенными детьми, а на базе городской детской поликлиники - «школу дефектологов», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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