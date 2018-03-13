В Пензе создадут новый международный бренд в области медицины

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 марта 2018, 17:39Общество
При поддержке правительства Пензенской области на базе технопарка «Рамеев» реализуется проект по производству силового оборудования для травматологии и ортопедии.
Проект будет реализован совместно с китайской компанией «Naton Medical Group», российским ООО «Титанмед» и пензенским ЗАО НПП «МедИнж».
«Мы рассчитываем, что на Пензенской земле будет создан новый международный бренд в области травматологии и ортопедии, продукция которого будет использоваться не только в России и Китае, но и в других странах мира. Все предпосылки к этому есть.
Запуск совместного производства с Naton Medical Group запланирован на июнь», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Старт намечено провести в рамках всероссийского форума InnoMed (18+), в технопарке «Рамеев».
На выставке, которая также состоится в рамках мероприятия, будет представлена продукция и достижения ведущих разработчиков и производителей медицинских изделий. Форум InnoMed обещает стать одним из самых значимых событий по развитию отечественной медицинской промышленности в 2018 году, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 марта 2018, 19:31В Пензе на Шуисте пресекли продажу алкоголя несовершеннолетним
13 марта 2018, 19:28В Кузнецке возобновят строительство станции обезжелезивания воды
13 марта 2018, 19:23Губернатор потребовал усилить работу по пожарной безопасности
13 марта 2018, 19:19Пензенцы скорбят о смерти Олега Табакова
13 марта 2018, 19:14В Пензе талые воды начали испытывать на прочность асфальт
13 марта 2018, 19:02В Пензе преподаватель ПГУ отправится на стажировку в Германию
13 марта 2018, 17:5849 пензенских многодетных матерей удостоены почетной награды
13 марта 2018, 17:39В Пензе создадут новый международный бренд в области медицины