В Пензе создадут новый международный бренд в области медицины

При поддержке правительства Пензенской области на базе технопарка «Рамеев» реализуется проект по производству силового оборудования для травматологии и ортопедии.

Проект будет реализован совместно с китайской компанией «Naton Medical Group», российским ООО «Титанмед» и пензенским ЗАО НПП «МедИнж».

«Мы рассчитываем, что на Пензенской земле будет создан новый международный бренд в области травматологии и ортопедии, продукция которого будет использоваться не только в России и Китае, но и в других странах мира. Все предпосылки к этому есть.

Запуск совместного производства с Naton Medical Group запланирован на июнь», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Старт намечено провести в рамках всероссийского форума InnoMed (18+), в технопарке «Рамеев».

На выставке, которая также состоится в рамках мероприятия, будет представлена продукция и достижения ведущих разработчиков и производителей медицинских изделий. Форум InnoMed обещает стать одним из самых значимых событий по развитию отечественной медицинской промышленности в 2018 году, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».