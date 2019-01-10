В Пензе создадут фильм, посвященный 80-летию области

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10 января 2019, 15:34Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 10 января провел рабочее совещание по вопросу празднования 80-летия региона.
Юбилейную дату будут отмечать в течение всего 2019 года. В это время пройдут торжественные собрания и концерты, конкурсы и тематические выставки, презентации и научные конференции, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Пензенская область и ее история – это, прежде всего, люди. Важно отметить земляков, много сделавших для развития социально-экономического, научного, культурного, спортивного потенциала нашего региона, отдать должное их заслугам перед родным краем. Особое внимание надо уделить нашим уважаемым ветеранам, пригласить их на мероприятия, проявить соответствующую признательность. Важно никого не забыть», - подчеркнул глава региона.
В 2019 году планируют издать и провести презентацию информационного альбома-справочника, выпустить фильм и ролики, посвященные 80-летию со дня образования Пензенской области, а также осуществить мероприятия по увековечению имен выдающихся жителей региона с помощью открытия ряда мемориальных объектов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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