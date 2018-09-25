В Пензе создадут единую базу сопровождения людей с инвалидностью

В областной библиотеке имени Лермонтова прошла профильная конференция по вопросам сопровождения людей с инвалидностью. Речь шла о социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Жительница Пензы Елена Трошина рада подарить очередной сборник своих стихов с автографом. Девушка признается, что ее творческому вдохновению во многом способствует то, что в последние годы в обществе отношение к таким, как она, изменилось в лучшую сторону.

«Те же таксисты. Чаще всего приходится передвигать таким образом. И водители раньше просто уезжали, видя, что человек на коляске, а теперь в их сознании что-то изменилось, не оставляют на улице», - сказала она.

Творчество, доступный спорт, возможность трудоустройства - об этих сторонах жизни людей с ограниченными возможностями здоровья говорили на «Первой профильной конференции по практикам сопровождаемого проживания». На форум приехали представители шести регионов Поволжья.

«Также присутствуют некоммерческие негосударственные организации, которые, возможно, берут на себя тот пласт работы и обязанностей, который неподвластен госучреждениям», - рассказала заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Проект «Квартал Луи» знают во всем округе и далеко за его пределами. Своим опытом пензенцы щедро делятся с другими регионами, выпускают соответствующие методички, проводят тематические семинары. В то же время соратникам Марии Львовой-Беловой интересны чужие разработки, которые они сами могли бы взять на вооружение.

«Так родилась идея создания единой базы сопровождения людей с инвалидностью Приволжского федерального округа. Например, если где-то в ПФО есть организация, которая создала и развила какое-то направление, то другие могут внедрить что-то подобное у себя в регионе, проконсультировавшись и опираясь на опыт первопроходцев», - сказала она.

Набирать опыт по социализации инвалидов и делиться им с другими - с этой целью в Пензе создан Ресурсный центр. А профильная конференция осознанно обозначена в названии как первая. А это значит, что точно не последняя.