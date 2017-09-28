28 сентября 2017, 17:35Общество В Пензе Советскую площадь решено переименовать в Соборную 28 сентября депутаты Пензенской Гордумы в ходе сессии долго дискутировали о том, стоит ли переименовывать Советскую площадь в Соборную.

Вопрос озвучил депутат Алексей Шуварин.

«Было обращение граждан, которые проявили такую инициативу. Я ее поддержал и вышел с таким предложением на сессию Гордумы», - сказал он.

Депутат Александр Трутнев спросил, не лучше ли сначала провести опрос среди жителей города и узнать их мнение по данному вопросу. Алексей Шуварин отметил, что население опрашивали несколько лет назад, большинство поддержало идею о переименовании площади.

Олег Шаляпин отметил, что название «Соборная» было далеко не первым в истории площади.

«Она была Городская, Верхняя, Парадная, Губернаторская. Почему переименовать именно в Соборную? Тут никакой исторической справедливости нет. Переименование - решение в пользу Русской православной церкви. Это единственный аргумент.

На Советской площади - прах людей, которые защищали город, когда было восстание белочехов. Это надругательство над их памятью. В этом году отмечается столетие революции. Переименование ведет к расколу города, это кощунство, плевок в души ветеранов, которые строили город при советской власти. Я настаиваю, чтобы вопрос был снят с повестки дня, он должен решаться только на референдуме», - призвал депутат.

Его поддержал Владимир Мутовкин.

«Мы зачеркнули все, что было в нашей стране. А что, за 70 лет не было ничего хорошего при советской власти? Переименование внесет негативный момент и расколет общество. Давайте проведем опрос, узнаем мнение жителей. Давайте назовем не Соборной, а площадью Примирения, например», - предложил он.

Депутат Роман Петрухин поддержал идею о переименовании площади в Соборную.

«Если мы сами расшатывать не будем, то все будет хорошо. Соборная - это не только от обозначения культового сооружения, а еще и значение «соборности», общности. Я поддерживаю переименование», - сказал народный избранник.

Сергей Лисовол также высказался в пользу предложения.

«Есть объект на площади, и логично такое название. Это красивейшее место Пензы, оно должно соответствовать и статусом, и названием. Политике тут точно не место. Хотелось бы, чтобы город был эстетичным и комфортным и в названиях, и в сооружениях. Прошу не уходить в политику», - сказал депутат.

В ходе сессии высказался и Андрей Фомин. Он напомнил о том, что ранее выступил инициатором переименования остановки «Пензгражданпроект» в «Дом Мейерхольда».

«Название не соответствовало, потому что той организации, которой она называлась, уже нет. Тут та же ситуация - Соборная площадь не оскорбляет политические чувства, она соответствует функционалу места. Памятник Ленина стоит, Карла Маркса тоже не исчез, улицы в честь советских деятелей никто не собирается переименовывать, никаких политических гонений нет, никакие чувства тут не умаляются. Место должно соответствовать названию», - подчеркнул он.

Депутат Иван Краснов отметил, что будет логично, если собор будет стоять на Соборной площади.

«Это будет проявлением консенсуса в нашем обществе», - сказал он.

Олег Шаляпин продолжил настаивать на необходимости узнать мнение людей и провести референдум.

«Зачем тогда вообще этот вопрос поднимать, если не хотите разногласий? Мы лишь просим провести референдум. Тут же на площади есть еще один памятник - Борцам революции», - отметил он.

Депутат Жиганша Туктаров сообщил о том, что как мусульманин тоже поддерживает переименование площади в Соборную.

Депутаты провели голосование, в ходе которого 26 человек высказались «за» и двое – «против». Решение о переименовании площади было принято.

Напомним, Андрей Шуварин озвучил предложение о переименовании Советской площади в Соборную ранее на комиссии Гордумы, которое прошло 19 сентября. Присутствовавшими на заседании депутатами идея была поддержана единогласно, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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