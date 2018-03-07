В Пензе сотрудники Росгвардии провели учения в преддверии выборов

В преддверии выборов президента страны, которые пройдут 18 марта, сотрудники Росгвардии проверили охранное оборудование на избирательных участках и протестировали готовность к чрезвычайным ситуациям как техники, так и специалистов.

По легенде, на одном из избирательных участков Пензы сработала кнопка экстренного вызова. Сигнал тревоги поступил на пульт дежурного централизованной охраны. На место происшествия незамедлительно выехала группа задержания.

«Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии четко и слаженно прибыли по указанному адресу. Они проверили территорию избирательного участка и сообщили дежурному о том, что срабатывание сигнала кнопки экстренного вызова было учебным», - рассказал заместитель командира батальона ОВО ВНГ РФ по городу Пензе Сергей Лазарев.

В ходе учений правоохранители, прежде всего, проверили исправность тревожных кнопок. Со всеми сотрудниками, которые будут в день выборов на избирательных участках, провели беседы и познакомили с алгоритмом действий при проникновении посторонних на территорию охраняемого объекта.

«С охранниками и учителями был проведен инструктаж и обучение, а также ежедневно проводим проверку оборудования», - сказала заместитель директора средней школы №36 Пензы Ольга Пучкова.

На время проведения выборов группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии будут патрулировать места проведения голосования, чтобы избежать возникновение чрезвычайных ситуаций.