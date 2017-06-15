15 июня 2017, 19:38Общество В Пензе сотрудники Росгвардии отыскали шестилетнюю девочку В Пензе в районе ГПЗ-24 пропала шестилетняя девочка. В правоохранительные органы обратилась ее мама. На помощь женщине пришли сотрудники Росгвадии.

В тот злополучный день ничто не предвещало беды. Продавщица мороженого Юлия Карцева, как обычно, пришла на работу, захватив с собой дочь. Настя каталась рядом с киоском на самокате. Девочка уже привыкла так проводить досуг: пока мама трудится, она играет неподалеку.

«Она здесь каталась, я отвлеклась. Было около двух часов, смотрю: ее нет. Полчаса прошло, а она не появилась. Я, естественно, в панике», - рассказала мама девочки Юлия Карцева.

Юлия обошла всю округу, но дочери нигде не было. Поняв, что ей не справиться с поисками самостоятельно, позвонила в правоохранительные органы. На помощь незамедлительно пришли сотрудники Росгвардии. Настю искали на детских площадках и в других местах, где могла быть девочка. На всякий случай заглянули и домой.



«Мы проехали по адресу, где живет девочка, прошла информация, что она могла направиться домой, либо к родственникам. Прибыв на место, нам дверь никто не открыл, то есть дома не было никого», - сообщил сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области Сергей Королев.



После этого бойцы Росгвардии повторно осмотрели территорию. Они были уверены, что девочка не могла уйти далеко, слишком мало времени прошло с момента ее исчезновения. Спустя час поисков, Настю нашли на одной из детских площадок, она играла там со своей подругой.



«Внимание привлекла девочка, которая подходила по приметам. Обратились к ней, и она представилась Настей. Имя совпало. Фамилию свою не знала, тогда я спросил, где мама работает», - доложил сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области Алексей Максимов.

Сейчас Настя далеко от мамы не отходит. Девочка призналась, что в тот день в соседний двор ее увела подружка, а она забыла предупредить о том, что уходит. После этого случая Настя пообещала не быть такой забывчивой и всегда обо всем сообщать взрослым.

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