В Пензе сотрудники Росгвардии отработали профессиональные навыки

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 мая 2017, 19:57Общество
В Пензе завершился полевой выход личного состава спецподразделений Росгвардии. В течение недели сотрудники ОМОНа и СОБРа управления Росгвардии по Пензенской области совершенствовали профессиональные навыки и отрабатывали действия в различных условиях оперативной обстановки.
Основное внимание уделили занятиям по тактико-специальной, огневой, топографической, инженерной и высотной подготовке. Завершился полевой выход комплексной тренировкой. Она проходила в условиях максимально приближенных к реальным.
Так, бойцы отряда мобильного особого назначения совместно с подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии провели разведывательно-поисковые мероприятия в лесистой местности. В результате условный противник был обнаружен и обезврежен.
«Главная задача - это в составе двух подразделений организовать боевое слаживание, чтобы сотрудники элементарные системы связи отработали, системы управления, передачу и скорость информации, а главное - управляемость всем подразделением в составе приданных сил», - сказал командир ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукашников.
Сотрудникам СОБРа предстояло задержать и обезвредить условную вооруженную группу, которая засела в доме. Обнаружив противника, его блокировали. После бойцы спецподразделения провели штурм здания.
22 мая 2017, 20:14Пензенские выпускники готовятся к «Последнему звонку»
22 мая 2017, 20:06В Пензенской области прошел фестиваль «Суворовская каша»
22 мая 2017, 19:57В Пензе сотрудники Росгвардии отработали профессиональные навыки
22 мая 2017, 19:53В Пензе пройдет международный симпозиум «Надежность и качество»
22 мая 2017, 19:49В Пензе откроют еще один приют для бездомных животных
22 мая 2017, 19:42Пензенские полицейские поймали наркодилера
22 мая 2017, 19:27Следователи выясняют причины унесшего три жизни пожара в Сосновке
22 мая 2017, 17:59В Пензе «МегаФон» презентовал новый сервис мобильной рекламы