В Пензе сотрудники ППС нашли у 18-летнего парня наркотики

Во время патрулирования по городу сотрудники ППС обратили внимание на 18-летнего горожанина. Тот, увидев перед собой полицейских, стал нервничать и попробовал скрыться из виду, но его быстро догнали. Профессиональная интуиция сотрудников не подвела - при себе у молодого человека оказались запрещенные вещества.

«При проведении личного досмотра у задержанного были изъяты 30 свертков с веществом белого цвета, которое позже было направлено для проведения анализа в лабораторию. В ходе допроса злоумышленник признался, что, испытывая финансовые трудности, устроился через интернет закладчиком», - прокомментировал следователь отдела №1 СУ УМВД России по Пензе Тигран Авакемян.

Также он пояснил, что намеревался сделать для своих покупателей несколько тайников на территории города. Полицейские возбудили уголовное дело сразу по двум статьям - 228 и 30. Последняя расшифровывается как «Приготовление к преступлению». По совокупности задержанному может грозить до 20 лет заключения.