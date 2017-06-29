29 июня 2017, 19:48Общество В Пензе сотрудники МЧС выгнали из воды купающихся детей В Пензенской области, наконец, установилась летняя погода. И многие жители региона поспешили открыть купальный сезон. Сотрудники регионального управления МЧС России провели рейд по водным объектам областного центра.

Спасатели проверили пляжи в районе села Засечное и ГПЗ-24. С отдыхающими провели профилактические беседы и раздали памятки.

В обеих зонах отдыха сотрудники МЧС обнаружили детей, которые купались без присмотра взрослых. Их заставили выйти из воды и напомнили о правилах безопасного поведения.

«Вода на водоемах еще недостаточно прогрелась и купаться не рекомендуется. Вместе с тем, напоминаем, что купаться разрешается только на освидетельствованных и оборудованных спасательными постами местах. Во избежание несчастных случаев не допускайте нахождения на воде детей одних без присмотра, в случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефонам 01 или 101», - сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

На сегодняшний день на территории Пензенской области допущено к эксплуатации восемь зон отдыха. Сотрудники МЧС продолжат патрулирование водных объектов региона. Особое внимание обещают уделить местам, где нет оборудованных пляжей.

Общество

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