В Пензе сотрудники МЧС выгнали из воды купающихся детей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 июня 2017, 19:48Общество
В Пензенской области, наконец, установилась летняя погода. И многие жители региона поспешили открыть купальный сезон. Сотрудники регионального управления МЧС России провели рейд по водным объектам областного центра.
Спасатели проверили пляжи в районе села Засечное и ГПЗ-24. С отдыхающими провели профилактические беседы и раздали памятки.
В обеих зонах отдыха сотрудники МЧС обнаружили детей, которые купались без присмотра взрослых. Их заставили выйти из воды и напомнили о правилах безопасного поведения.
«Вода на водоемах еще недостаточно прогрелась и купаться не рекомендуется. Вместе с тем, напоминаем, что купаться разрешается только на освидетельствованных и оборудованных спасательными постами местах. Во избежание несчастных случаев не допускайте нахождения на воде детей одних без присмотра, в случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефонам 01 или 101», - сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.
На сегодняшний день на территории Пензенской области допущено к эксплуатации восемь зон отдыха. Сотрудники МЧС продолжат патрулирование водных объектов региона. Особое внимание обещают уделить местам, где нет оборудованных пляжей.
29 июня 2017, 20:43«Пенза-Пресс» объявляет очередной фотоконкурс с призами
29 июня 2017, 20:39Пензенский студент разработал проект реконструкции усадьбы Воейкова
29 июня 2017, 20:27Пензенский драмтеатр закончит сезон бенефисом Натальи Старовойт
29 июня 2017, 20:18В Пензе в результате столкновения двух иномарок пострадал ребенок
29 июня 2017, 20:10В Пензе торжественно закрылась первая смена лагеря «Гвардеец-2»
29 июня 2017, 20:04Участники форума в Кузнецке внесли предложения по развитию города
29 июня 2017, 19:58В Пензе отгрузили партию тормозных резисторов для ледоколов
29 июня 2017, 19:54В пензенском художественном училище открылась выставка пленэрных работ