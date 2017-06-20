В Пензе сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП на ул. Кижеватова

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 июня 2017, 17:58Общество
Сотрудники УГИБДД России по Пензенской области разыскивают очевидцев аварии, произошедшей на улице Кижеватова напротив дома №6.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, 5 июня в 12.20 водитель автобуса CITROEN 45422 наехал на пешехода - женщину, которая ушла с места происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Сотрудники полиции обращаются к пешеходу и очевидцам ДТП с просьбой позвонить по телефонам: 59-90-34, 59-90-35, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: город Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 9.
20 июня 2017, 17:58В Пензе сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП на ул. Кижеватова
20 июня 2017, 17:38В зоне отдыха на Старой Суре организован спасательный пост
20 июня 2017, 17:03В Пензенской области - самая низкая стоимость коммуналки в ПФО
20 июня 2017, 16:34Жители Ухтинки жалуются на вонючую водопроводную воду
20 июня 2017, 16:01В Пензе мужчина, чтобы подставить полицейских, нанес себе травмы
20 июня 2017, 15:30В Пензе Михаил Бабич примет участие в открытии центра «Дом Вероники»
20 июня 2017, 15:10Пензенцев приглашают проверить здоровье в выходной
20 июня 2017, 14:47Открылась первая смена кузнецкого лагеря «Луч»