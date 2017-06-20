20 июня 2017, 17:58Общество В Пензе сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП на ул. Кижеватова Сотрудники УГИБДД России по Пензенской области разыскивают очевидцев аварии, произошедшей на улице Кижеватова напротив дома №6.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, 5 июня в 12.20 водитель автобуса CITROEN 45422 наехал на пешехода - женщину, которая ушла с места происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Сотрудники полиции обращаются к пешеходу и очевидцам ДТП с просьбой позвонить по телефонам: 59-90-34, 59-90-35, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: город Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 9.

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