01 декабря 2017, 16:39Общество В Пензе сотрудника минобра оштрафовали за несогласованную проверку Прокуратура Пензенской области обнаружила нарушение требований законодательства региональным министерством образования.

Сотрудники прокуратуры установили, что министерство образования без согласования провело внеплановую выездную проверку требований закона в сфере опеки и попечительства в Малосердобинском районе.

«Первый заместитель прокурора области внес представление об устранении нарушений в адрес министра образования. В отношении главного специалиста-эксперта управления, проводившего проверку, возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Кроме того, согласно постановлению судьи, виновному назначили штраф 3000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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