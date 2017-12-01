В Пензе сотрудника минобра оштрафовали за несогласованную проверку

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 декабря 2017, 16:39Общество
Прокуратура Пензенской области обнаружила нарушение требований законодательства региональным министерством образования.
Сотрудники прокуратуры установили, что министерство образования без согласования провело внеплановую выездную проверку требований закона в сфере опеки и попечительства в Малосердобинском районе.
«Первый заместитель прокурора области внес представление об устранении нарушений в адрес министра образования. В отношении главного специалиста-эксперта управления, проводившего проверку, возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Кроме того, согласно постановлению судьи, виновному назначили штраф 3000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
01 декабря 2017, 19:52Пензенская гончарная мастерская получила грант 1 млн 300 тыс руб
01 декабря 2017, 19:48В Пензе состоялась премьера спектакля «В зале есть врач?»
01 декабря 2017, 19:44Пензенцам рассказали об опасностях на льду
01 декабря 2017, 19:37В Камешкирском районе построят новую врачебную лабораторию
01 декабря 2017, 19:28Пензенские футболистки стали чемпионами
01 декабря 2017, 19:25В Кузнецке дети представили свои модели на фестивале робототехники
01 декабря 2017, 19:12Пензенские поисковики показали находки в Доме молодежи
01 декабря 2017, 19:08Пензенцы устроили экстремальный шопинг в «Ритэйл Парке»