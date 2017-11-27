27 ноября 2017, 19:41Общество В Пензе спасли мужчину от самоубийства Своевременное вмешательство полиции и неравнодушных пензенцев спасло жизнь парню, который решился на необдуманный поступок - прыжок с моста. Сейчас молодой человек находится в психиатрической больнице, но мог оказаться и в другом месте, не окажись рядом Виолетты Шуриной.

Несчастная любовь и жизненные трудности чуть было не стали причиной гибели молодого пензенца. Под воздействием нахлынувших эмоций и алкоголя парень решил прыгнуть с Сурского моста. От необдуманного поступка его спасла оказавшаяся рядом сотрудник полиции Виолетта Шурина.

«Я молниеносно развернула машину и подъехала к парню. Вместе с молодым человеком, который вышел из другого автомобиля, мы подбежали к парню и ухватили его за его руки и перебросили через перила обратно на мост. В процессе общения с ним стало ясно, что его бросила девушка. Средств на жизнь у него нет, родители от него отреклись», - рассказала старший следователь отдела №4 СУ УМВД России по Пензе Виолетта Шурина.

Несмотря на присутствие стража порядка, парень еще раз предпринял попытку прыгнуть в ледяную реку, также неудачно. В скором времени приехала бригада медиков, которая отвезла пензенца в психиатрическую больницу.

«Было подобрано квалифицированное лечение. С ним поработал психолог, провел определенную коррекцию психотерапевт. Он вышел из депрессивного состояния, оценил свое поведение, действие, у него есть планы, как решить свои жизненные проблемы, молодой человек сожалеет о случившемся», - сказал заведующий отделением интенсивной психиатрической помощи пензенской областной психиатрической больницы им. К.Р. Евграфова Владимир Жуковский.

Молодой человек проведет в медицинском учреждении около двух недель. Специалисты выпишут его, только если будут уверены в том, что рецидив больше не случится.

Общество

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