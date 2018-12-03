03 декабря 2018, 11:33Криминал

В Пензе сотрудник «минфина» обчистил доверчивую пенсионерку

В Пензе полиция проводит проверку по факту мошенничества. 80-летняя пенсионерка из-за доверчивости лишилась крупной суммы.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на домашний телефон женщине позвонил мужчина, который представился работником министерства финансов. Он сообщил, что ей полагается компенсация - 450000 рублей. Деньги женщине якобы полагались из-за того, что она стала жертвой мошенников.

Для получения «компенсации» нужно было перевести на банковскую карту 195 000 рублей. Это и сделала доверчивая пенсионерка.

«Полиция Пензенской области напоминает: если в отношении вас совершено преступление, сразу же сообщите об этом в полицию любым удобным способом, в том числе - по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона)», - отмечает пресс-служба регионального УМВД, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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