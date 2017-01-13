13 января 2017, 19:02Общество В Пензе состоится праздник прощания с елкой В Пензе ученики школы №77 возобновят старую добрую традицию — праздник прощания с елкой, на котором любой желающий может обменять зеленую красавицу на сладкий подарок.

В 2016 году из-за финансовых трудностей праздник пришлось отменить. Но уже в субботу, 14 января, ученики школы №77 ждут всех желающих во дворе дома по улице Антонова, 9. Для посетителей организуют зимние игры и конкурсы, а также подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

«Праздник прощания с елкой является традиционным не только для учеников нашей школы, но и для всех жителей микрорайона ГПЗ. На протяжении более чем пяти лет мы проводим эту замечательную акцию, связанную не только с прощанием с новогодними красавицами, атрибутами любого новогоднего праздника в доме, в детском учреждении, но и учим детей заниматься благоустройством территории, где они проживают. Причем организуем все это в игровой форме», - сказала заместитель директора по воспитательной работе средней школы №77 Ольга Некрасова.

Ученики школы №77 организуют праздник общими усилиями. Дети расчистят территорию, а старшеклассники проведут спортивные и игровые конкурсы. Воспитанники школы искусств «Гармония» отвечают за песни и танцы. Чтобы не замерзнуть, гостям праздника предложат принять участие в шуточных состязаниях. Но главное, можно будет принести свою елку и получить за нее конфеты от Деда Мороза и Снегурочки. Собранные деревья отправятся на переработку или пойдут на корм животным пензенского зоопарка. Планируется, что праздник прощания с елкой посетят как минимум 500 человек.

Общество

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