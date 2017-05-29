В Пензе состоялся велопарад

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29 мая 2017, 16:44Общество
В воскресенье, 28 мая, улица Окружная и ее дублер в Пензе были отданы велосипедистам. Город присоединился ко всероссийскому велопараду. В акции приняли участие около трех тысяч пензенцев, в том числе - первые лица города и области.
Все, что требовалось для участия в велопараде — умение держаться в седле. Велосипедисты преодолели маршрут длиной почти пять километров. Велопарад стартовал от «Дизель-Арены». Затем по улице Окружной участники доехали до улицы Карпинского, повернули на дорогу-дублер и затем по улице Зеленодольской вернулись к «Дизель-Арене».
После финиша состоялась праздничная лотерея. Среди участников велопарада разыграли ценные призы, главным из которых был велосипед. По итогам акции также определили самых стильных участника, участницу и транспортное средство. Диплом вручили также самому возрастному участнику велопарада в номинации «Ретро».
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