В Пензе состоялся турнир по робототехнике

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06 июня 2017, 19:34Общество
Чей робот лучше, выясняли участники открытого регионального турнира по робототехнике Roboevolution. Соревнования прошли на базе школы №68 города Пензы.
Этим мальчишкам и девчонкам не интересны игры в солдатики и куклы, их привлекают роботы. Более 100 юных инженеров со всей области в возрасте от 9 до 17 лет съехались в Пензу, на открытый региональный турнир по робототехнике Roboevolution.
«Чем больше детей и родителей соприкоснутся с данным направлением, с робототехникой, тем успешнее будет экономика страны. В этом году робототехника Пензенской области поддержана финансами. На 6 миллионов 600 тысяч будет приобретено оборудование в 11 образовательных организаций», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.
Турнир Roboevolution стал заключительным этапом областной образовательной программы по робототехнике, в которой участвуют около 200 учреждений и 18 тысяч детей. Организаторы соревнований говорят, что стараются идти в ногу со временем. Задания для участников актуализируются и усложняются.
«Само робототехническое творчество развивается, развивается сам материал, с которым мы работаем ежегодно. Стараемся для каждого соревнования подбирать что-то новое, современное, приобретать дополнительные робототехнические комплекты в рамках образовательной программы», - рассказал директор центра развития творчества детей и юношества Пензенской области Сергей Холюков.
Участники турнира состязались в пяти номинациях: робоквест Lego Vedo - для самых маленьких, робоквест Lego Mindstorms - для тех, кто постарше, шорт-трек с препятствиями, сумо управляемых роботов и траектория Arduino.
«Задания - самые разные. Их должны представлять разные конструкторы. Задания на скорость, задания, которые неизвестны заранее, то есть ребята получат их на месте, и на умение управлять роботом удаленно», - пояснила главный судья соревнований Анна Карпунина.
Пожалуй, наиболее азартным стало сумо управляемых роботов. Цель состязания была очень простая - вытолкнуть робота-противника за пределы ринга.
По итогам соревнований победители были отмечены грамотами и призами.
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