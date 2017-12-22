22 декабря 2017, 19:36Общество В Пензе состоялся Рождественский бал для детей-сирот В пилястровом зале Губернаторского дома прошел Рождественский бал (0+) для воспитанников коррекционных школ-интернатов, детских домов и приютов Пензенской области. Дети готовились к празднику в классическом стиле полтора месяца: шили костюмы, изучали отрывки произведений Михаила Лермонтова, романсы и танцы.

Школьники из Пензы, Нижнеломовского, Городищенского, Неверкинского и Каменского районов станцевали котильон, польку, полонез, мазурку, менуэт и вальс. Кроме того, ребята разгадывали фанты и вели светские беседы. Творческие коллективы города показали музыкальные и танцевальные номера. В празднике приняли участие около 100 человек, в конце которого дети получили рождественские подарки.

«Мы предлагаем программу социальной адаптации и их интериоризации. То есть чтобы они не чувствовали себя чужими в обществе, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества. В том числе и светского общества. Мы проводим такой бал, чтобы познакомить детей с культурными традициями светского общества и классической русской культурой», - рассказал креативный директор пензенского союза благотворителей «Ковчег».

Социальное управление Пензы приготовило праздник для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В областном драматическом театре прошло предновогоднее представление — спектакль «Белоснежка» (0+). 4,5 тысячи детей получили сладкие подарки. С наступающим Новым годом ребят и их родителей поздравил глава администрации Пензы. Виктор Кувайцев пожелал гостям праздника удачного года.

Общество

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