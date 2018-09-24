В Пензе состоялся первый гастрономический фестиваль

Жители региона присоединились к двухдневному гастрофестивалю, который впервые состоялся в Пензе. Гостей ждали сладкие шедевры от местных кондитеров, яркие букеты из раков и мороженое по-домашнему рецепту.

Такого кулинарного раздолья в областном центре еще не было. Фестиваль «В Пензе - ЕСТЬ!» (0+) объединил десятки производителей уникальных продуктов.

«Попробовала кленовый сироп, никогда такой не ела. Напоминает целительный бальзам», - рассказала участница фестиваля Зульфия Мухаметдянова.

Полезный напиток от единственного в стране промышленного производителя кленового сиропа гостям фестиваля пришелся по вкусу. Очередь выстроилась и за блюдами национальной кухни.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль получит всероссийскую известность. Уже ведется работа по его включению в национальный календарь событий страны.

«Я участвовала в подобном мероприятии, когда была в Севастополе, оттуда и узнала некоторые секреты. Многие слышали о других пензенских фестивалях, но на гастрономической карте нас нет. Очень хочется исправить это», - рассказала организатор мероприятия Людмила Тимакова.

Еда - это не единственное, ради чего стоило посетить фестиваль. На нескольких площадках кулинары проводили интересные мастер-классы, эксперты читали лекции о гастрономическом туризме и правильном питании, а народные умельцы хвастались своими изделиями из керамики, глины, дерева и не только.

Также участницей фестиваля стала победительница проекта «Культ тела-2» Марина Богомолова. В честь сотого сброшенного килограмма она рассказала пензенцам, как можно быстро, а главное, безопасно, похудеть. На гастромарафоне также презентовали трейлер третьего сезона проекта «Культ тела. Армия» (18+), который выйдет в эфир телеканала «Экспресс» в октябре.