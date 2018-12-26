В Пензе выбрали спортсмена года

Во дворце единоборств «Воейков» собрались все сильнейшие спортсмены Пензенской области. Там прошел олимпийский бал, где подвели итоги 2018 года и наградили лучших атлетов и их наставников. Кроме того, отметили работу профессиональных клубов и спортивных федераций.

84 медали Кубков мира и Европы, а также более 200 наград российских соревнований. Таких результатов добились пензенские спортсмены за прошедшие 12 месяцев. Хоккей, мини-футбол, спортивная гимнастика, плавание, велосипедный спорт - это далеко не весь список дисциплин, в которых пензенцы завоевали награды. Лучших атлетов региона по итогам 2018 года чествовали во дворце единоборств «Воейков», где прошел олимпийский бал.

«Большое спасибо за ваши спортивные достижения, труд, за прославление Пензенского края и России. В регионе создана прекрасная материально-техническая база для того, чтобы рождались великие спортсмены», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Церемонию вручения наград начали сразу с самого главного. Спортсменом 2018 года стала гимнастка Алия Мустафина, он стал для девушки очень непростым. Она вернулась в большой спорт после рождения дочери. Восстановить форму ей удалось менее чем за год. В апреле Алия Мустафина стала победительницей чемпионата России по спортивной гимнастике, а уже в сентябре завоевала «серебро» мирового турнира. По словам самой Алии, ей хотелось скорее вернуться к занятиям.

«Оно далось очень тяжело, но благодаря желанию не заметила особых трудностей. Уже становилась спортсменкой года после удачных Олимпийских игр, но все равно очень приятно, понимаю, что не просто так тренируюсь», - призналась она.

Лучшим тренером, кстати, признали наставника Алии Мустафиной - Сергея Старкина. Наградами отметили как личные, так и командные достижения. Лучшей спортивной командой стал мотоклуб «Сура», завоевавший «золото» чемпионата России. Отметили и достижения молодежи. В номинации «Олимпийские надежды» победили представители водных видов спорта - пловец Егор Павлов и прыгун в воду Максим Малофеев.

«Открытием года» стал гимнаст Григорий Климентьев. А главным событием в пензенском спорте признали создание нового регбийного клуба. Теперь игроки смогут официально называть себя железнодорожниками, ведь клуб получил название «Локомотив-Пенза». В команде рассчитывают на собственную молодежь. Кроме того, тренерское кресло занял один из самых известных пензенских регбистов Александр Янюшкин.

«В Пензе хорошая школа и традиции. Надеемся вернуть себе чемпионские титулы, которых достигали в предыдущие годы, будем стараться подтвердить все действиями, что сможем достичь больших результатов», - сказал он.

Кроме того, отметили вклад людей, которые отдали пензенскому спорту ни один десяток лет. Владимир Пахалин и Татьяна Васильева получили почетные награды в номинации «Эпоха в спорте».