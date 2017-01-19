В Пензе состоялся концерт певицы Ирины Шведовой

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19 января 2017, 15:02Культура
В Большом зале областной филармонии состоялся концерт певицы и актрисы Ирины Шведовой. Пензенцы смогли познакомиться с ее музыкальной программой «Кино – моя судьба», куда вошли композиции из популярных советских фильмов и несколько новых песен исполнительницы.
Песня, которая описывает целую жизнь. Российская певица и актриса Ирина Шведова приехала в Пензу с новой концертной программой «Кино – моя судьба». Исполнительница призналась, что выбрала песни из фильмов, потому что считает их душевными и драматичными.
«Если они созданы талантливыми авторами, то они с киноэкранов входят в нашу жизнь, плоть и кровь, в душу. Бывает, что и наоборот - популярная песня попадает в кинокартину, как случилось с моей «Америкой – разлучницей»», - рассказала Ирина Шведова.
Любимая многими песня «Ах, эти тучи в голубом» была написана специально для киноромана «Московская сага» (12+). Исполняя проникновенную композицию, актриса чуть не расплакалась.
В программе выступления были не только музыкальные композиции из кинолент, но и другие известные произведения. Одной из них стала «Песня о земле» Владимира Высоцкого.
Несмотря на плотный гастрольный график, Ирина Шведова обещала вновь посетить Пензу в следующем году.
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