В Пензе состоялся iMall-автоквест

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06 августа 2018, 19:09Общество
В Пензе прошел уникальный автоквест. Семь команд, три из которых представляли телерадиокомпанию «Экспресс», взглянули на город по-новому и разгадали немало загадок.
«У нас - сплоченный коллектив, давно работаем вместе. Никак не готовились, так как не знаем, что будет. Надеемся на взаимовыручку. В данном конкретном случае победа - не главное», - сказал редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.
Задания поступают на телефон, связь с организаторами во время квеста - вообще исключительно дистанционная. Вот только место, куда следует направиться, необходимо вычислить логически, как и действие, которое требуют выполнить организаторы.
Одна из точек квеста - кольца на Олимпийской аллее, среди многочисленных символов участникам требовалось отыскать нужный, сфотографировать его и отправить организаторам. И так на протяжении двух часов, именно на столько рассчитан квест, спонсором которого стал мебельный центр iMall.
«Задач очень много - доехать до точки, найти ключи, шифры, разгадать их, совершить определенные действия, постоянно нужно опираться на логику, знать историю города», - рассказал организатор квеста от компании iMall Денис Митин.
По условиям, побеждает самый быстрый, команда, которая оперативнее других ответит на все загадки, пройдет через все географические точки и выполнит все задания организаторов. В итоге первое место заняла команда «Экспресс» в теле», второе - «Автоматика», третьими оказались сотрудники информационного агентства «Пенза-Пресс» и радио «Эхо Пензы». Победители и призеры получили денежные призы.
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