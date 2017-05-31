В Пензе состоялся фестиваль воздушных змеев

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31 мая 2017, 19:37Общество
В небо - на крыльях ветра. В Пензе прошел фестиваль воздушных змеев. В нем ежегодно принимают участие воспитанники подростковых клубов и кружков. В 2017 году на стадионе «Сура» собрались около 80 мальчишек и девчонок.
Черная летучая мышь, радужная птица, и даже яркий осьминог устремились ввысь. Под порывами ветра цветные лоскуты обретают форму, и небо начинает оживать. По словам профессионалов, смастерить воздушного змея по силам каждому. Однако запустить его в воздух не так просто, как кажется на первый взгляд.
«Чтобы взлететь, он должен быть легким, все детали – симметричны, уздечка была правильной», - пояснил руководитель подросткового клуба «Романтик» г. Пензы Николай Пензин.
Участники фестиваля пришли не только с воздушными змеями, но и моделями самолетов. Их сделали из подручных материалов. Для изготовления одного из летательных аппаратов понадобилось несколько шашлычных палочек, пленка, клей, нитки и бумага.
«Это ретро аппарат, были такие в начале XX века. Самолеты называли этажерками. На мысль натолкнули старые польские журналы, где воздушные змеи развиты, и там есть копии старинных этажерок-самолетов», - рассказал руководитель авиамодельного клуба Дома детского творчества № 1 г. Пензы Дмитрий Ершов.
Фестиваль воздушных змеев в Пензе проводят уже около 20 лет. С каждым годом число его участников растет. На этот раз свои летательные аппараты в воздух запустили почти 80 человек. Это воспитанники городской станции юных техников, а также подростковых клубов и кружков при школах.
«Уже многие, которые у нас начинали, выросли, стали мастерами спорта. Воздушный змей - это первая ступенька в авиамоделировании и в техническом моделировании», - отметила исполняющая обязанности директора станции юных техников № 1 г. Пензы Ольга Аношина.
Фестиваль воздушных змеев традиционно посвящен Международному дню защиты детей. Его организаторы надеются, что в преддверии летних каникул он сподвигнет школьников посвятить свободное время изучению авиатехники.
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