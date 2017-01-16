16 января 2017, 15:03Общество В Пензе состоялся фестиваль «Спасские вечера» В Пензе состоялся четвертый традиционный фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи», посвященный возрождению Спасского кафедрального собора.

Эффектное фаер-шоу, песни и конкурсы. На традиционном четвертом фестивале православной культуры «Спасские вечера» жители и гости города смогли познакомиться с обычаями празднования Рождества в дореволюционной Пензе. Со сцены творческие коллективы города и воскресных школ исполнили рождественские колядки. На ярмарке местные народные умельцы представили свои изделия.



«Самое приятное, что очень разнообразная выставка, причем разных умельцев. И можно увидеть здесь различные рукоделия. Также можно пройти в храм и от всей души оставить частичку, внести свою лепту в строительство собора», - сказала жительница г. Пензы Елена Радченко.

Передать атмосферу позапрошлого века постарались участники культурно-исторической реконструкции. С людьми, одетыми в наряды тех лет, на празднике мог сфотографироваться любой желающий.



Фестиваль призван помочь в сборе средств на строительство Спасского кафедрального собора. Пензенцам предлагают принять участие в разнообразных благотворительных акциях. На этот раз гостям предложили пожертвовать деньги, купив новогоднюю игрушку для елки в храме.



«За последний год людей, которые откликаются на просьбы губернатора и православной церкви, стало в десятки раз больше. Сегодня мои слова благодарности тем, кто пришел на «Спасские вечера» и участвует в восстановлении собора», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В стенах Спасского кафедрального собора отметили меценатов, внесших особый вклад в воссоздание храма. Закончился фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественнские встречи» праздничным салютом.

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