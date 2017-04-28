В Пензе состоялся фестиваль французской песни

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28 апреля 2017, 19:58Культура
В Пензенском педагогическом институте имени Белинского прошел фестиваль французской песни. Три десятка участников продемонстрировали зрителям свои певческие таланты. В репертуаре исполнителей были как классические французские произведения, так и популярные современные мелодии.
Мелодичные звуки языка любви переполняют пензенский педагогический институт. Фестиваль французской песни в городе проходит в 18-ый раз, на сцене — школьники, студенты и выпускники из Пензы, Кузнецка и Заречного.
В качестве главного зрителя и наставника — Пьер-Мишель Верберо, французский композитор и продюсер. Маэстро признается, что мечтает однажды исполнить песню на русском языке.
«Я пока совершенствуюсь в изучении русского языка. Обожаю русские песни, но еще не набрался мужества их исполнять», - признался он.
Арина Турулина изучает французский язык третий год, зато вокалу посвятила большую часть жизни. К выбору репертуара девушка подошла очень серьезно и на фестивале исполнила две песни. Одну - дуэтом со своим младшим братом Тимофеем, а вторую, трогательную композицию под названием «Маленький Том», - сольно.
«Она про мальчика, который умирает. Девушка рассказывает про то, какой он сильный, хотя маленький. Она завидует тому, что он такой сильный, и она чувствует рядом с ним себя маленькой», - рассказала Арина Турулина.
Далеко не все участники фестиваля владеют французским в совершенстве. Однако языковой барьер никому не помешал достойно выступить.
«Сначала мы не могли перевести, но потом нам дали такое же произведение, только на русском языке, и поэтому нам легче стало петь», - сказала участница фестиваля Валерия Барашкова.
Фестиваль французской песни с каждым годом приобретает более серьезные масштабы. Ранее он проводился только внутри факультета иностранных языков, сейчас в нем участвуют жители нескольких районов региона.
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